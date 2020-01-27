Rami: Hayatımda ilk kez yedek kaldım

Marsilya'dan Fenerbahçe'ye sezon başında bonservis bedeli olmadan gelen Adil Rami, Fransa'da LeParisien'e verdiği röportajda, Ersun Yanal'ın kendisini oynatmamasına ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HOCAM HAZIR OLMADIĞIMI SÖYLEDİ"

Rami'nin röportajından öne çıkanlar şu şekilde:

"2019 yeni bir meydan okuma için çok uygundu. Ama şu ana kadar sadece 5 maçta oynayabildim. Şu anki durumum kolay değil ama bunu kabul ediyorum, çünkü kendime güvenim var. Çok çalışmaya devam ediyorum. Şansıma da güveniyorum. Bir şekilde oynamaya başlayacağım. Antrenörümün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum.

Takıma geç katıldım. Takım iyi gidiyordu ve bazı fiziksel eksikliklerim vardı. Hemen oynamaya da başlayamadım. Ama hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Yine de hocamın seçimine saygı duyuyorum.

Hocam bana henüz hazır olmadığımı açıkça söyledi. Kabul ettim ama benim üst üste maç oynamam gerekiyor. Benim için çözüm noktası bu.

Körfez ülkelerinden çok teklif geliyor. Yine Fransa Ligue 1'e geri dönmek de benim için neden olmasın dediğim bir ihtimal. Ülkemde hala oynadığımı göstermek isterim. Hiç bir şey imkansız değil. Ben Euro 2020'de oynayabilmek için hayal kurmaya devam ediyorum."

