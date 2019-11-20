Rami ile Sturridge kayıplarda

4 büyükler, ekonomik krizle boğuşmasına rağmen yaşı ilerlemiş maliyetli oyuncuları transfer etmekten çekinmiyor.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, en çok konuşulan isim olsa da diğer kulüplerde de durum farklı değil.

STURRİDGE 3.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Trabzonspor'da yılda 3.5 milyon euro kazanan İngiliz golcü Daniel Sturridge, 5 maçta sadece 188 dakika forma giyerek rakip fileleri 2 kez havalandırabildi. Sık sık sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun, bordo-mavili kulüple 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

RAMİ İKİ MAÇTA DA SAKATLANDI

Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami ise adeta yokları oynuyor.

Ligde ve kupada yalnızca birer maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, iki karşılaşmada da sakatlandığı için oyuna devam edememişti.

1+1 yıllığına anlaşılan Rami'nin maaşı ise 2 milyon euro.