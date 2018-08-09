Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu.
Ramil Guliyev Avrupa şampiyonu oldu VİDEO
TÜRKİYE REKORU KIRARAK ŞAMPİYON OLDU
Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti.
DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU
2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı.
Milli atletin sıradaki hedefi hedefinde 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da altın madalya kazanmak.
Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04'lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.