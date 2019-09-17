Ramil Guliyev birinciliği kimseye kaptırmadı

Atletizmde yıldız sporcuları Antalya'da bir araya getiren Gloria Kupası'nda dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede birinciliği elde etti.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 71 atlet, 10 branşta yarıştı. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede 20.08 derecesiyle birinciliği kazandı.
Altın madalyanın sahibi olan Ramil Guliyev, geçen yıl aynı organizasyonda 200 metredeki 20.55'lik derecesini geliştirerek bir kez daha şampiyonluk kürsüsüne çıkma başarısını gösterdi.