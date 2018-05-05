Ramil Guliyev Doha'da 3. oldu!

Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezonki ilk yarışına çıkan milli sporcu Ramil Guliyev, üçüncü oldu.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar ve Yasemin Can piste çıktı.
20.11'LİK SÜRESÜYLE 3. OLDU
Londra'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Guliyev, Doha'daki yarışta 200 metre kategorisinde 20.11'lik süresiyle üçüncü oldu.
Kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello ise 400 metre engellide 49,95'lik derecesiyle yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Kadınlarda Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin Can da 3000 metre kategorisinde 8.36.24'lük zamanlamasıyla dokuzuncu sırayı aldı.