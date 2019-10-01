Ramil Guliyev Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın sahasında ağırladığı Alman ekibi Bayern Münih, karşılaşmayı 7-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında konuk ettiği PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

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Galatasaray U19 takımı PSG'ye farklı yenildi

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain U19, Galatasaray U19'u 5-1 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı ekip ise grupta oynadığı 2 maçı da kaybetti.