Ramil Guliyev Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

5Galatasaray U19 takımı PSG'ye farklı yenildi
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain U19, Galatasaray U19'u 5-1 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı ekip ise grupta oynadığı 2 maçı da kaybetti.
6Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitti
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki kötü yönetimi nedeniyle Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini sonlandırdı.
8Atiba: Kötü gidişi durduracağız
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, kulüp dergisine verdiği röportajda, "Kötü gidişatı değiştireceğiz, taraftarlarımız umudunu kaybetmesin" dedi.