Ensonhaber.com'a dön

Ramil Guliyev Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Dünya Atletizm Şampiyonası milli atlet Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5'inci oldu.

Yorum Yap

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5'inci oldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM