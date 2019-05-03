Ramil Guliyev, Olimpiyat Oyunları'nda

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) düzenlediği Elmas Lig'in Katar'da düzenlenen etabında yarışan milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede birinci olarak Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in ilk ayağında erkekler 200 metrede mücadele eden Guliyev, 19.99'luk derecesiyle birinci oldu. Kariyerinde birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki milli atlet, bu derecesiyle Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Kadınlar 3 bin metrede piste çıkan milli sporcu Yasemin Can ise 8:33.29'luk derecesiyle 8'incilik elde etti.