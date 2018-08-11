Ramil Guliyev: Yeni hedefim Olimpiyatlar

Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin'de altın madalya aldığı için mutlu olduğunu belirterek, Almanya'da çok sayıda Türk'ün yaşadığını ve onlardan statta büyük destek gördüğünü kaydetti.

Berlin'deki atletizm pistinin sprint sporcuları için özel bir yeri olduğunu aktaran Guliyev, dünya rekorunun bu statta elde edildiğini anımsattı.

Kariyerini noktalayan Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt ile 2009 Dünya Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde kendisinin de koştuğunu hatırlatan 28 yaşındaki milli sporcu, "Tekrar buraya dönmek çok mutlu etti." dedi.

HEDEFİM ALTIN MADALYA

Guliyev, dünya ve Avrupa şampiyonluklarından sonra olimpiyatlardaki hedefinin sorulması üzerine, "Hedef tabii ki altın madalya. Ben söz veriyorum, elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım. Zaten çok çalışıyorum. İki katını çalışacağız. İnşallah olimpiyat madalyası çok yakın. Sadece onu almak lazım." diye konuştu.