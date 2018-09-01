Ramil Guliyev'in hedefi Olimpiyat'ta altın madalya almak

Fenerbahçe'nin dünya ve Avrupa şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev'in yeni hedefi Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak.

Fenerbahçe dergisinin eylül sayısına röportaj veren şampiyon atlet, Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı Almanya'nın başkenti Berlin'de rekor kıramamasıyla ilgili, "Berlin Stadyumu öyle bir yapılmış ki orada rüzgar her zaman arkadan geliyor. Bir tarafı açık ve açık yerden rüzgar gelince içeride dönüyormuş. Bunu biliyor olsaydım Avrupa rekorunu kırardım." ifadelerini kullandı.

Avrupa rekoru da kırmak istediğini anlatan Guliyev, "Hem Avrupa rekoru kırmak hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya istiyorum. Ben sadece bir şey biliyorum, o da çalışmak. Buraya çalışarak geldim, bundan sonraki dereceler de madalyalar da çalışarak gelir." değerlendirmesinde bulundu.