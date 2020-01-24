Rami'nin gidişine izin verilmeme nedeni

Fenerbahçe'deki mali sorunlar daha önce gözden çıkarılan Adil Rami'nin gidişini engelleyebilir.
Haberin sahibi L'Equipe, Falette transferini mali konular sebebiyle bitiremeyen Fenerbahçe'de Rami'nin sezon sonuna kadar takımda kalabileceği belirtiliyor.
Falette imza atmadığı için Rami'nin gidişini onaylamayan Fenerbahçe yönetiminin önüne ise Chicago Fire, New York Red Bulls, FC Dallas'ın yanı sıra bir İtalyan bir de Çin kulübünün teklifinin geldiği iddia edildi.
Falette'in ise Fenerbahçe'nin transfer konusunu kısa sürede çözemezse Almanya'ya geri dönmeyi düşündüğü belirtiliyor.