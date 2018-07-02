Ramos: Bizi elemenin tek yolu maçı penaltılara götürmekti

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İspanya, Rusya'ya elendi.

Penaltı atışları sonrası turnuvaya veda eden İspanya'da kaptan Sergio Ramos karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Rusya maçı en başından beri penaltılara taşımaya çalıştı, bizi elemelerinin tek yolu buydu" dedi.

''UMARIM SON DÜNYA KUPASI OLMAZ''

Ramos, penaltı atışlarıyla elendikleri maçın ardından, "Başımız dik ayrılıyoruz buradan. Rusya maçı en başından beri penaltılara taşımaya çalıştı, bizi elemelerinin tek yolu buydu. Umarım bu jenerasyon için son Dünya Kupası bu olmaz. Kaptan olarak, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ruhlarını sahada bıraktılar" sözlerini kullandı.