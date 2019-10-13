Ramos, Casillas'ı geride bıraktı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan İspanya Milli Takımı'nda kaptan Sergio Ramos 168. maçına çıkarak İspanya Milli Takımı ile en çok maça çıkan oyuncu oldu.

REKOR KIRDI

Daha önce rekoru elinde bulunduran Iker Casillas, Matadorların formasını 167 kez giymişti. İspanya formasıyla 168 maça çıkarak tarihe geçen Ramos, milli formayla 21 gol attı.

Savunma oyuncusu olmasına karşın golcü kimliğiyle dikkat çeken Ramos, 14 yıllık Real Madrid kariyerinde şu ana kadar 615 maça çıkarken 85 gol kaydetti. Ramos kariyerinin tamamında ise 119 gole ulaşarak 100'ler kulübüne girdi.

Deneyimli stoper, İspanya ile üst üste iki Avrupa Şampiyonası (EURO 2008, EURO 2012) ve 2010 Dünya Kupası zaferlerini yaşadı.