Ramos, düğününe Ronaldo'yu davet etmedi

Real Madrid'in ve İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden biri olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Sergio Ramos, 7 yıllık kız arkadaşı Pilar Rubio ile evlenmeye hazırlanıyor.

Fox Sports'un haberine göre çiftin Sevilla'nın en eski katedrallerinden birinde gerçekleştireceği 900 bin pound değerindeki düğüne Ramos, 9 yıl birlikte forma giydiği Ronaldo'yu davet etmedi.

RONALDO'YU DAVET ETMEDİ

Ronaldo'nun geçtiğimiz yaz Real Madrid'den ayrılarak Juventus’a transfer olmasının ardından ikilinin arasının açıldığı, Ramos’un bu nedenle yıldız futbolcuyu düğününe davet etmediği ifade ediliyor.

500 kişilik düğünün davetlileri arasında David Beckham-Victoria Beckham, Gerard Pique-Shakira çiftinin yanı sıra Luka Modric, Zinedine Zidane, Jordi Alba, Sergio Busquets, Fernando Hierro, Ronaldo Nazario de Lima, Roberto Carlos, Vicente del Bosque, Iker Casillas'ın yer aldığı belirtiliyor.

Ramos çiftinin düğününde bir takım yasak ve kurallar var:

*Çocuklar alınmayacak

*Telefon yasak

*Davetlilere girişte özel geçici dövme

*Ünlü şef Dani Garcia'nın elinden sadece Endülüs mutfağından yemekler

*100'er euroluk 500 şişe özel şarap

Öte yandan düğünde, dünyaca ünlü rock grubu AC/DC de canlı performans sergileyecek. 2012 yılından bu yana birlikte olan Sergio Ramos ile Pilar Rubio’nun üç tane çocukları bulunuyor.