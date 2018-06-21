Ramos: Messi Maradona'dan iyi

Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Maradona ile Sergio Ramos'un atışması turnuvaya damga vuran ilk tartışma oldu.

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona, Sergio Ramos'un yıldız bir futbolcu olmadığını söyledi.

"RAMOS YILDIZ DEĞİL"

Maradona, "Diego Godin'in yıldız oyuncu olduğunu söyleyebilirim ancak Sergio Ramos yıldız değildir" açıklamasını yaptı.

"EN İYİSİ MESSI"

Maradona'nın sözlerine ise Sergio Ramos'tan yanıt gecikmedi. İran maçının ardından konu hakkında konuşan Ramos, "Arjantin'de insanlar, Maradona'nın ışık yılı farkla tarihin en iyi Arjantinli oyuncusu olduğunu düşünüyor ancak benim için en iyisi Messi" dedi.