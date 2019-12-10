Ramos: Messi ve Ronaldo diğer oyunculardan ayrı yarışsın

La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos açıklamalarda bulundu.

"MESSİ'YLE RONALDO'YA AYRI ÖDÜL VERİLSİN"

Messi ve Ronaldo için farklı bir Ballon d'Or isteyen Ramos "Bana en sevdiğim şampiyonlar Ligi kupamı soramazsınız hepsinin benim için değeri büyük. Her biri benim çocuklarım gibi. Bence Messi ve Ronaldo için ayrı bir Ballon d'Or yapabilirler böylece diğer oyuncularda kazanabilir." dedi.

"UMARIM YENİDEN KUPA KAZANABİLİRİZ"

karşılaştırmalardan hoşlanmayan İspanyol savunmacı "Şu an 33 yaşındayım ve kariyerim sonsuza kadar sürmiyecek Real Madrid yerimi tabikii doldurucak ama karşılaştırma yapmak hiç bir zaman iyi bir şey değil. Bu sene umarım yeniden kupalar kazanabiliriz. Akademimiz çok iyi ve bunu korumamız gerekiyor. Yine de biz piyasadaki çokı iyi oyuncuların oyuncuların ilgisini çekebiliyoruz ve bu sayede de onları transfer ediyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Sergio Ramos bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol attı.