Ramos: Sanki Dünya Kupası değil cenaze töreni

İspanya Milli Takımı'nda Julen Lopetegui'nin görevine son verilmesinin etkileri sürüyor. Portekiz ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan İspanya'da kaptan Sergio Ramos, basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı.

CENAZE TÖRENİ GİBİ

Basın toplantısında Lopetegui'nin görevine son verilmesiyle ilgili üst üste soruların gelmesinine tepki gösteren Ramos, "Dünya Kupası'nda değil, cenaze törenindeymişim gibi hissediyorum. Artık sayfayı çevirmeliyiz. Bu sorular hoş değil. Lopetegui bizim için önemliydi ama İspanya, her şeyin üstündedir. Bu konuyu kapatmalıyız" ifadelerini kullandı.

DAHA İYİSİ OLAMAZDI

Hierro'nun göreve getirilmesini değerlendiren Ramos, "Artık yeni bir sayfa açtık. Boşluğu doldurmak için Hierro'dan daha iyi bir isim olamazdı. Umarım aynı performansı sergileriz" şeklinde konuştu.

RONALDO YORUMU

Cristiano Ronaldo ile rakip olmaları hakkında kısa bir açıklama yapan İspanyol stoper, "Ronaldo ile aynı takım olmayı, rakip olmamayı tercih ederim. O gerçekten harika bir oyuncu ve güçlü bir tehdit" dedi.