Ramos'a 1 milyar euroluk dava açıldı

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammed Salah, Mısır'da gündemden düşmüyor.

Mısıtlı avukat Bassem Wahba, Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a tazminat davası açtı. Mısırlı avukat, Sergio Ramos'u FIFA'ya şikayet ederek, 'fiziksel ve psikolojik' darp nedeniyle 1 milyar euroluk tazminat davası açtı.

KASITLI YAPTI

Mısır televizyonuna konuşan Wahba, ''Ramos, kasıtlı olarak Salah'ı sakatladı ve bu hareketi için bir ceza almalı. Dosyalarımı hazırladım ve FIFA'ya şikayette bulundum. Ramos'un fiziksel ve psikolojik olarak Salah ve Mısır halkına verdiği zarar için 1 milyar euro tazminat davası açıyorum'' dedi.