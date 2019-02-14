Ramos'tan 6. dalya

Real Madrid ve tarihin en başarılı oyuncularından Sergio Ramos, takımının Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, İspanyol ekibiyle 600. maçına çıktı.

REAL MADRİD FORMASIYLA 600. MAÇ

2005'te Sevilla'dan 27 milyon euroluk rekor ücretle Real Madrid'e tranfser olan 32 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncular listesinde 4.'lükte bulunan Fernando Hierro ve Paco Gento'nun bir maç gerisinde yer aldı.

Raul Gonzalez (741), Iker Casillas (725) ve Manolo Sanchis'in en çok forma giydiği Real Madrid'le bir çok başarıya imza atan Ramos, Eflatun Beyazlılar'la 4'er Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi, 3'er kez UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası başta olmak üzere toplam 20 kupa kaldırdı.