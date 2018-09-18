Ramos'tan Messi gibiyim diyen Griezmann'a: Cahil

Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, basın toplantısı düzenlerken Atletico'nun Fransız yıldızı Antoine Griezmann hakkında çarpıcı sözler kullandı.

"RONALDO VE MESSİ İLE AYNI SEVİYEDEYİM"

Ramos, geçtiğimiz günlerde ''Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyedeyim.'' diyen Antoine Griezmann hakkında konuştu.

"TAVSİYE ALMASI GEREKİYOR"

Fransız futbolcuyu eleştiren Ramos, ''Cehalet mutluluktur. Bu çocuğu dinlediğimde aklıma Totti, Buffon, Raul, Casillas, Iniesta geliyor. Bu futbolcular her şeyi kazandılar ama Altın Top ödülü almadılar. Simeone, Koke veya Godin'den tavsiye alması lazım. Griezmann iyi bir futbolcu.'' sözlerini kullandı.