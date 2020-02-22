Ramos'un Olimpiyat isteğine Zidane'den yanıt

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, kaptanları Sergio Ramos'un Olimpiyatlara gitme isteğinin olduğunu ve buna saygı duyduğunu söyledi.

Levante maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Fransız teknik adam, Sergio Ramos'un 2020 Olimpiyatları'na gitme isteği ile ilgili gelen soruya, "Bunu gerçekten yapmak istiyorsa benden sadece destek görür. Ülkeniz için oynamak daima özeldir. Gidip İspanya'yı temsil etmek istiyorsa bu harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN BİZİMLE OLMASINI İSTERİM"

Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptanları Ramos ile yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Zidane, "Onunla yeni sözleşmenin sorun olacağını düşünmüyorum. Her zaman benimle veya bizimle olmasını isterim" sözlerini sarf etti.

Zidane Ramos ile ilgili ayrıca 'Onu bu kadar vazgeçilmez yapan nedir?' sorusuna ise şu yanıtı verdi, "O bizim kaptanıımz, liderimiz ve referans noktamız. Eğer oynamaya uygunsa kimse onu yedek oturtmak istemez. Taraftarlar için de takımdaki tüm oyuncular için de çok önemli bir oyuncu" diye konuştu.

Sergio Ramos 2005 yılında Sevilla'dan 27 milyon euro'ya transfer olmuş ve bugüne kadar tüm kulvarlarda Real Madrid formasını La Liga'da 441 kez giydi. 64 gol 30 asistlik ekstra katkı da sağlayan Sergio Ramos sağ bek pozisyonunda başladığı profesyonel futbol kariyerinde artık savunmanın ortasında görev yapıyor.