Rangers derbide Celtic'e yenildi

Dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olan Celtic - Rangers arasındaki Old Firm derbisinin heyecanı yaşandı.

İskoçya Premiership'te 31. hafta mücadelesinde Neil Lennon'un takımı Celtic ile Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers karşılaştı. Celtic Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Celtic, 2-1'lik skorla kazandı.

Celtic, 27. dakikada Fransız golcüsü Odsonne Edouard ile öne geçerken, Rangers'ta Alfredo Morelos 31. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Rangers 63'te Ryan Kent'in golüyle beraberliği buldu ancak 86'da sahne alan James Forrest Celtic'e galibiyeti getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Celtic puanını 73 yaparken, Rangers 60 puanda kaldı Ligin bir sonraki haftasında Celtic deplasmanda St. Mirren ile karşılaşacak. Rangers sahasında Hearts'ı ağırlayacak.