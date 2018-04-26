Rangers'ın teknik direktör adayı Gerrard

Futbolculuk kariyerine 2016 yılında efsanesi olduğu Liverpool'da nokta koyan ve şu an Merseyside ekibinin alt yaş kategorisinde antrenörlük görevini üstlenen Steven Gerrard'a İskoçya'dan teknik direktörlük teklifi geldi.

RANGERS GERRARD'I İSTİYOR

BBC'de yer alan habere göre İskoçya Premiership'in iddialı ekiplerinden Glasgow Rangers, 37 yaşındaki eski futbolcuyu yeni sezonda takımın başına getirmek istiyor.

Sezona Pedro Caixinha ile başlayan Rangers yönetimi, ekim ayında Portekizli menajerle yolları ayırmasının ardından geçici olarak yardımcı antrenör Graeme Murty'ye takımı emanet etmiş, daha sonra alınan başarılı sonuçlar üzerine Murty'nin sezon sonuna kadar takımı yöneteceğini duyurmuştu. Ancak bu ay İskoçya Kupası yarı finalinde ezeli rakip Celtic önünde yaşanan 4-0'lık yenilgi sonrası önümüzdeki sezona Murty ile başlanmamasına kesin gözle bakılıyor.

NE YANIT VERECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Daha önce İngiltere 1. Lig ekiplerinden Milton Keynes Dons'un menajerlik teklifini reddeden Gerrard'ın Rangers'tan gelmesi muhtemel teklife ne yanıt vereceği belirsizliğini koruyur. Finansal sorunları nedeniyle 2012 yılında 3. lige kadar düşürülen, ancak 2016-17 sezonundan itibaren tekrar Premiership'te mücadele eden Glasgow Rangers, eski ihtişamlı günlerine geri dönmek amacında.

Rangers, İskoçya Premiership'te elde ettiği 54 şampiyonlukla bu alanda ülkenin en başarılı takımı olma özelliğini koruyor. Hafta sonunda Glasgow Rangers'ı konuk edecek Celtic ise, rakibini mağlup etmesi durumunda üst üste yedinci kez olmak üzere toplamda 49. lig şampiyonluğunu garantileyecek.