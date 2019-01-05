Ranieri Vida'yı istiyor

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattında bulunan Fulham'da teknik direktör Claudio Ranieri, devre arası transfer listesini çıkardı.



Le10Sport sitesinin haberine göre Ranieri, öncelikli olarak savunmaya takviye isterken yönetime verdiği ilk isim Beşiktaş'tan Domagoj Vida oldu.

VIDA'YI ISRARLA TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Leicester City'nin başındayken de Vida'yı isteyen Ranieri'nin Hırvat futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtilirken Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle iyi bir teklif gelmesi halinde Vida'yı satabileceği iddia edildi.

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI

20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada bulunan Fulham, 21 maçta kalesinde 47 gol gördü ve ligin en çok gol yiyen takımı oldu. İngiliz ekibi, sezon başında da Beşiktaş'tan kaleci Fabri'yi 6 milyon euroya transfer etmişti.



2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Vida, bu sezon siyah beyazlı forma ile 22 maça çıktı.

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