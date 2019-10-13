Ranieri'nin 17. takımı Sampdoria

İtalya Ligi'nde sezona kötü başlayan Sampdoria, teknik direktörlüğe Claudio Ranieri'yi getirdi.

İLK MAÇI ROMA'YA KARŞI

Ranieri, Mart ayında Roma'dan geçici olarak takımın başına getirilen, ancak istenilen sonuçların alınamamasının ardından görevine son verilen Eusebio Di Francesco'nun yerine işbaşına getirildi.

İlk 7 haftada 6 kez sahadan yenik ayrılan Sampdoria'yı çalıştıracak Ranieri, 30 Temmuz 2021'e kadar sözleşme imzaladı. Sampdoria ile ilk maçına 68. doğumgününde doğduğu şehrin takımı Roma karşısında çıkacak Ranieri, kulüp Seri B'ye düşerse erken fesih opsiyonunu kullanabilecek.

Sampdoria; Vigor Lamezia, Puteolana, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia (iki kez), Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma (iki kez), Inter, Monaco, Yunanistan (Euro 2014'te 4 maç), Leicester City, Nantes ve Fulham'ın ardından Ranieri'nin 17. takımı olacak.

Seria A'da daha önce 393 maça çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmaların 169'unu kazandı; 126'sında sahadan eşitlikle, 98'inde ise yenilgiyle ayrıldı.

İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City'yi tarihinde ilk kez şampiyonluğua taşıyan Ranieri, Valencia ile de 2004'te Avrupa Süper Kupası ve 1999'da İspanya Kral Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı. Ranieri, Fiorentina'yı 1995-96'da İtalya Kupası ve 96-97'de ise İtalya Süper Kupası zaferlerine taşıdı.