Raptors sahasında New York Knicks'i yendi

NBA'de Toronto Raptors evindeki 4 maçlık serisini kayıpsız tamamladı. Seyircisi önünde üst üste 4. maçına New York Knicks karşısında çıkan Raptors, mücadeleyi 113-88 kazandı.

Jonas Valanciunas 18 sayı ve 10 ribuantla Toronto'yu galibiyete sürükledi. Yedek bankından gelen Kamerunlu Pascal Siakam da 14 sayı ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Son 7 maçının 6'sını kazanan ve NBA'in iç sahadaki en başarılı takımı olan Toronto'da Serge Ibaka ve Jakob Poeltl da 13'er sayı üretti.

Bir önceki maçta ön çapraz bağları kopan Letonyalı pivot Kristaps Porzingis'ten yoksun parkeye çıkan New York'ta en skorer isim 21 sayıyla Michael Beasley oldu. Peş peşe 5. yenilgisini alan New York'ta Luke Kornet, NBA'deki ilk maçını 11 sayı ve 10 ribauntla tamamladı.