Raptors son anda kazandı

Martin Linnes'le 3 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, Sinan Gümüş için bir süre daha bekleme kararı aldı.

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Karius eldivenleri geri alıyor

Milli arada tesislerde çalışmaya devam ederek formayı ne kadar çok istediğini teknik heyete gösteren Karius, Ankaragücü maçında kalede olacak.