Rasim Ozan Kütahyalı Tudor'a beddua etti

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'a tepkiler devam ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde Hırvat teknik adam Igor Tudor var.

"BEŞİKTAŞ PASPAS GİBİ EZDİ"

Derbide Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 3-0 mağlup etmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarların yönetime ve hocaları Tudor’a tepkileri sürüyor.

Spor yorumlarına artık sosyal medya hesabından devam eden Kütahyalı da bu isimlerinden biri. Rasim Ozan Kütahyalı, "Allah senin belanı versin Tudor!! Beşiktaş resmen bizi paspas gibi ezdi. Alenen paspas oldu Galatasaray. Bu Tudor’un ...." ifadelerini kullandı.