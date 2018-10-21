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Raul Meireles modacı oldu

Son olarak Fenerbahçe'de oynayan ve uzun bir zamandır ortada gözükmeyen Raul Meireles, moda ikonu olarak geri döndü.

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Raul Meireles modacı oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başka bir kulüple anlaşmayan ve futbolu bırakan Raul Meireles, uzun bir süre sonra ortaya çıktı.

Portekiz'de moda defilesine eşi ve kızı ile katılan Raul Meireles, giyim tarzı ile dikkat çekti. Tarzı ile defileye damga vuran Meireles, Portekiz basını tarafından 'Moda ikonu' olarak gösterildi

MODA İŞİNE GİRİYOR

Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra modaya merak saran Meireles'in önümüzdeki günlerde Portekiz'de modayla alakalı işlerde yer alabileceği belirtildi. Portekizli eski futbolcu, Fenerbahçe'de oynarken de giyim tarzı ile fark yaratıyordu.

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