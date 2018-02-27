Raul: Real Madrid'e güvenim tam

Raul, sezonun ilk bölümünü kötü geçiren Real Madrid'in toparlayacağı görüşünü savunuyor. Real Madrid'in efsane isimlerinden Raul Gonzalez, eflatun beyazlı kulübün son durumunu değerlendirdi.

"REAL'E GÜVENİYORUM"

Raul, lider Barcelona'nın 14 puan gerisinde yer alan Real Madrid’in sezonu başarılı bir şekilde noktalayabileceği kanaatinde. Sezonun geride kalan bölümünün Real Madrid açısından normal bir seyirde geçmediğini dile getiren 40 yaşındaki futbol adamı, "Ligde zirveden uzağız ancak daha oynanacak çok maç var. Kral Kupası'ndan ise elendik. Ama Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarındayız ve Paris Saint-Germain karşısında ilk maçta iyi bir skor elde ettik. Takıma güvenim tam" değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör Zinedine Zidane ile ilgili de açıklamalarda bulunan Raul, "2 Şampiyonlar Ligi ve 1 lig şampiyonluğuyla birlikte birçok kupa kazandı. Real Madrid açısından bence en uygun teknik adam o. Zidane'ın görevine devam etmesini arzu ediyorum" dedi.