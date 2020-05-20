R.Carlos: F.Bahçe-G.Saray derbileri farklı bir seviyede

Goal'e konuşan Roberto Carlos, 2007 yazında Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Chelsea ile görüştüğünü söyledi.

Efsane futbolcu, "Chelsea'ye transferim gerçekleşmek üzereydi. Prensipte anlaşmıştık, iş sadece imzaya kalmıştı ama avukatla bir sorun çıkınca transfer iptal oldu. Fenerbahçe'ye transfer olmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüşmüştüm. Ama futbolda çok sık görülebildiği şekilde transfer son anda gerçekleşmedi." dedi.

47 yaşındaki futbol adamı şöyle devam etti; "Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım."

Türkiye'deki futbol atmosferini de değerlendiren Carlos, "Türkiye'de taraftarların müthiş tutkusuyla beraber muhteşem bir futbol atmosferi var. Türkiye'deki futbol oldukça farklı, özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbileri farklı bir seviyede." diye konuştu.