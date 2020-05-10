Real Betis'te 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Futbol sezonun yeniden başlatmaya hazırlanan İspanya'da, takımlar sporcularını koronavirüs testlerine sokmaya başladı.

Maçlara çıkabilmeleri için bir zorunluluk olan bu uygulama, futbolcular arasında vaka sayılarının artmasını da beraberinde getirdi.

La Liga ekibi Real Betis'te üç futbolcunun korona testleri pozitif çıkarken, kulüp oyuncuların isimlerini açıklamadı.

VAKA SAYISI 6'YA ÇIKTI

Böylece İspanya'nın birinci liginde koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı toplamda 6'ya çıktı.

Testlerinin pozitif çıktığı daha önce duyurulan 3 oyuncunun ismi dün belli olmuştu. Bunların Granada'dan Herrera, Sociedad'dan Remiro, Atletico'dan Lodi oldukları ortaya çıkmıştı.