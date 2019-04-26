Real, Getafe'ye diş geçiremedi

La Liga'nın 34. haftası Madrid derbisine sahne olurken Getafe, sahasında Real Madrid'i konuk etti.
Ligin bitimine haftalar kala şampiyonluk yarışından kopan ve zirvenin uzağında kalan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı veren Getafe deplasmanında zorlandı.
REAL YİNE DEPLASMANDA KAZANAMADI
90 dakika boyunca mücadelede gol sesi çıkmazken 0-0 biten maçın ardından iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde üst üste üste üçüncü deplasman maçından da galibiyet çıkaramazken puanını 65'e yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini korudu.
Ligi Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı arzulayan Getafe ise aldığı beraberlikle 55 puana ulaşarak Sevilla'yı yakaladı ve beşinci sırada yer aldı.