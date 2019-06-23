Real, hayatını kaybeden Reyes'in oğlunu transfer etti

İspanyol devi Real Madrid, özel bir transfer yaptı.
Los Galacticos, trafik kazasında hayata gözlerini yuman Real Madrid'in eski futbolcusu Jose Antonio Reyes'in 11 yaşındaki oğlu Jose Reyes Lopez'i Leganes'ten transfer ettiğini duyurdu.
Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Reyes'in evladının tüm eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacağını duyurmuştu.
2006/07 sezonunda Real Madrid formasıyla 30 maça çıkan Jose Antonio Reyes, 6 gol atıp, 2 asist yapmıştı.
Reyes, Real Madrid'in o sezon Mallorca'yla oynadığı şampiyonluk maçında 2 gol atarak yıldızlaşmış ve şampiyonluğu getiren oyunculardan olmuştu.