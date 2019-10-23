Real maçı sonrası Galatasaray'ın grubunda son durum

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, PSG maçında olduğu gibi yine evinde 1-0 kaybetti ve gruptan çıkma yolunda büyük bir yara aldı.

REAL'E YENİLİRSEK DEVLER LİGİ ŞANSIMIZ BİTİYOR

Sarı-kırmızılı takım 6 Kasım'da İspanyol devine konuk olacak. Real Madrid'e yenilmemiz durumunda gruptan çıkma şansımız matematiksel olarak sona erecek. Grupta 4 puanı bulunan Real Madrid'i deplasmanda yenersek puanları eşitleyeceğiz, beraberlik durumunda ise şansımız daha da azalacak.

Grubun diğer maçında PSG deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve liderlik yolunda dev bir adım attı. Belçika ekibi ise 2 puanda kaldı.

2 ZORLU DEPLASMANA GİDECEĞİZ

Galatasaray'ın kalan 3 maçından ikisi Real Madrid ve PSG deplasmanlarında olacak. Club Brugge'le ise TT Stadı'nda oynayacağız.

Real Madrid veya PSG deplasmanlarının zorluğu göz önüne alındığında sarı-kırmzılı takımın sahasında Club Brugge'le karşı karşıya geleceği mücadele büyük önem taşıyor.

Gruptan çıkma iddiamızı sürdürsek de Club Brugge'le oynanacak karşılaşma en azından Avrupa Ligi'ni garantilemek adına büyük öneme sahip.