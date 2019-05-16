Real Madrid 14 futbolcuyu gönderiyor

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La Liga devi Real Madrid önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden start verdi.

Bu yıl ezeli rakibi Barcelona'nın puan fark yiyen eflatun-beyazlılar, gelecek sene aynı senaryoyu yaşamak istemiyor.

Başkan Florentino Perez, kötü gidişatın ardından ilk olarak Real Madrid'i Avrupa'nın zirvesinde tutan Zinedine Zidane'ı takımın başına geri getirdi.

GELECEK VE GÖNDERİLECEK İSİMLER BELİRLENDİ

Fransız teknik adamla yeni bir yapılanmaya gidecek olan Madrid ekibi, sezon sonu gönderilecek ve takıma takviye edilecek isimleri belirledi.

Chelsea'den Eden Hazard, ManU'dan Paul Pogba ve Ajax'ten Van de Beek gibi futbolcular transferde öncelik verilecek isimler olarak belirlendi.





14 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILACAK

Radikal kararlarla yeniden çıkış arayacak olan Real Madrid, tam 14 futbolcusu ile yollarını ayıracak.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre gönderilecek futbolcuların başında Gareth Bale geliyor.

Liste şu şekilde: Keylor Navas, Bale, Ceballos, Llorente, Hernandez, James Rodriguez, Odegaard, Kovacic, Oscar Rodriguez, Mayoral, Brahim Diaz, Isco, Mariano Diaz ve Vazquez