Real Madrid 19 yaşındaki kaleci Lunin'i transfer etti

Real Madrid, gençleşme kapsamında hamlelerini yapmaya devam ediyor. İspanyol devi, Zorya'dan 19 yaşındaki kaleci Andriy Lunin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
14 MİLYON EURO ÖDENECEK
İspanyol basını, Real Madrid'in genç file bekçisi için Zorya'ya 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.
Öte yandan Real Madrid'in bu sezon oyuncuyu tecrübe kazanması için başka bir takıma kiralamayı planladığı da belirtildi. Geçtiğimiz sezon Zorya'da 36 maçta görev alan Lunin, 54 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapattı.