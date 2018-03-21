Real Madrid, Alisson için 60 milyon euroyu gözden çıkardı

Alisson, İtalya ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekerken; Liverpool ve Real Madrid, Brezilyalı file bekçisini gündemine aldı. İspanya ve İngiliz basınında da bu yönde haberler çıktı.

Internacional altyapısından yetiştikten sonra 2016'da Roma'ya 7.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki oyuncu için son iddia İspanya'dan geldi.

REAL, ROMA'YA 60 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

El Mundo Deportivo ve Corriere dello Sport gazeteleri, Real Madrid'in Alisson için Roma'ya 60 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdı. Eflatun Beyazlılar, Alisson'a da yıllık 5 milyon Euro olmak üzere 5 yıllık sözleşme teklif edecek.