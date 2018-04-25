Real Madrid Almanya'da avantajı kaptı

Allianz Arena'da Alman devine konuk olan Real Madrid, mücadeleyi 2-1 kazanarak rövanç maçı için büyük avantaj yakaladı. İspanyol ekibinin golleri Marcelo ve Asensio'dan geldi.

PERDEYİ EV SAHİBİ AÇTI

Mücadeleye iki takım da kontrollü başlarken, Bayern golü erken buldu. Bavyera ekibi maçın 28. dakikasında Joshua Kimmich ile öne geçti. Maçın kontrolünü eline almak isteyen Bayern'e Real Madrid karşı koydu.

Marcelo ilk yarının bitimine 1 dakika kala skor tabelasında eşitliği sağladı.Carvaljal'in asistini iyi değerlendiren Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, attığı golle ilk yarıyı 1-1 sonlandırdı.

REAL MADRİD AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takım karşılıklı gol poziyonu bulsa da tek bir gol sesi çıktı; Asensio.

Maçın 57. dakikasında sahneye çıkan İspanyol oyuncu Asensio, attığı golle takımını Almanya deplasmanında öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid evine avantajlı bir skorla döndü. 2-1

Dün oynanan Liverpool - Roma maçı ise ev sahibini 5-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.