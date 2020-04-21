Real Madrid, altyapı takımlarının sahasında oynayacak

Koronavirüs kriziyle uğraşan İspanya'da maçların tarihinin de netleşmesi beklenirken, karşılaşmaların ise seyircisiz oynanacağı biliniyor.
Bu nedenle İspanyol devi Real Madrid, dikkat çeken bir planlama yaptı.
Marca'nın özel haberinde; Real Madrid'in, maçların seyircisiz oynanması nedeniyle Santiago Bernabeu yerine altyapı takımlarının kullandığı Di Stafeno sahasını istediği belirtildi.
UEFA'NIN ONAYI BEKLENİYOR
La Liga yönetiminden onay alan Real Madrid, UEFA'dan da 'tamam' yanıtını bekliyor.
UEFA standartlarını karşılayan Di Stefano sahası, zaman zaman Real Madrid'in hazırlık maçları ya da sezon açılışlarında kullanılıyor.