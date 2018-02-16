Real Madrid Asensio için gelen 150 milyon euroyu reddetti

İspanyol basınının müthiş iddiasını Real Madrid Başkanı Florentino Perez de doğruladı. Habere göre, Liverpool ara transferde Marco Asensio için 150 milyon euroluk teklif yaptı; ancak Real satışa yanaşmadı.

LİVERPOOL'DAN 150 MİLYON EURO

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Paris Saint Germain'i 3-1 yendiği maça sonradan giren; ancak yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından biri olan Asensio ismi Premier Lig ekipleriyle anılıyor. Real'in Eden Hazard'ı almak için satabileceği dile getirilen Asensio için Mundo Deportivo geçen hafta sürpriz bir iddia yayınladı.

Habere göre, Coutinho'yu Barcelona'ya satan Liverpool, bu oyuncunun yerini doldurmak için Asensio'yu listesine aldı. 22 yaşındaki oyuncu için de Real Madrid'e 150 milyon euroluk teklif yaptı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez haberi doğrularken, Liverpool'un yaptığı teklifin miktarını açıklamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Perez, "Birisi Asensio'yla sözleşme imzalamak istiyorsa değeri 700 milyon euro" demekle yetindi.

Haberde, kulüple yeni bir sözleşme imzalayan Asensio'yu Perez'in Real'in gelecekteki yıldızlarından biri olarak gördüğü ve takımda tutmak için her şeyi yapacağı kaydedildi. Sözleşme fesih bedeli 700 milyon euro olan genç oyuncu ile Chelsea ve Tottenham Hotspur'un da ilgilendiği haberleri çıkmıştı.