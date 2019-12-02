Real Madrid, Aubameyang'ı listesine aldı

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, Real Madrid’den sürpriz bir atak geldi. İspanya basınında yer alan haberlerde, Real Madrid’in Arsenal’de oynayan Pierre Emerick Aubameyang için dev bir teklif hazırladığı bildirildi.
70 MİLYON EURO VE JAMES RODRİGUES TEKLİF EDİLECEK
Buna göre, eflatun-beyazlıların yıldız golcü için 70 milyon sterlin artı James Rodriguez’i önerdiği iddia edildi.
Bu sezon Arsenal’de 17 maçta 12 gol atan Gabonlu forvetin, devre arasında istendiği dile getirildi.
30 yaşındaki forvetin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.