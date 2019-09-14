Real Madrid az kalsın 3-0'dan maç veriyordu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid ile Levante kozlarını paylaştı.

3-0'DAN 3-2'YE GELDİ

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı. Maçta 3-0 öne geçen Zinedine Zidane'ın öğrencileri son bölümde sıkıntılı anlar yaşadı.

25 ve 32. dakikalarda Karim Benzema fileleri sarsarken, Casemiro 40. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 3-0 önde taşıdı.

Levante 49'da Borja Mayoral ile farkı ikiye indirdi. 75'te ise Gonzalo Melero takımın ümitlendiren golü kaydetti. Levante baskısını arttırdı ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 eflatun beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlandı Öte yandan sakatlığını atlatan Hazard son 30 dakikada Casemiro'nun yerine şans buldu.

Yeni transfer Jovic ise 83'te Benzema'nın yerine sahne aldı Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 8 yaparken, Levante ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Sevillaile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde ise Devler Ligi'nde PSG'ye konuk olacak