Real Madrid, Bale'i Çin'e satacak

Real Madrid'e 2013 yılında büyük umutlarla transfer edilen Bale'in İspanyol ekibindeki kariyeri sona eriyor. Tottenham'dan Madrid'e dünyanın en pahalı futbolcusu olarak yaklaşık 100 milyon euroya gelen Bale, büyük bölümü sakatlıklarla geçen Madrid günlerinde hayal kırıklığı yarattı.

130 MİLYON EUROYA SATILACAK

İspanyol Diario Gol'ün haberine göre Real Madrid Başkanı Perez, bir Çin kulübüyle Bale'in transferi için 130 milyon euro karşılığında anlaştı. Bu sezon Barcelona'nın çok gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışında havlu ata Real Madrid'de başta Zidane olmak üzere büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.

Real Madrid'e geldiği 2013 yılından beri sürekli sakatlanan Bale, 100 milyon euroluk transfer bedelinin altında ezildi. İspanyol basını tarafından çok sık eleştirilen Galli oyuncu için, Madrid tarihinin 'en fiyasko transferi' yakıştırması yapılıyor.





Öte yandan Real Madrid'in Bale'in satışından gelecek parayla takıma yıldız isimlerler transfer edeceği aktarıldı.



