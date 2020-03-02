Real Madrid evinde Barcelona'yı mağlup etti

La Liga'nın 26. haftasında, Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya geldi.

El Clasico'yu 2-0 kazanan Real Madrid, 7 maç aradan sonra rakibini mağlup etmeyi başardı.

MAÇ GEÇTİĞİMİZ YILLARA ORANLA DURGUN GEÇTİ

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Vinicius Junior ve 90+2. dakikada Mariano Diaz kaydetti. Karşılaşma geçtiğimiz yıllara oranla pozisyon zenginliği bakımından daha kısır geçti.

VİNİCİUS EL CLASİCO'DA GOL ATAN EN GENÇ İSİM OLDU

Maçta özellikle Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'in kritik kurtarışları öne çıktı. 19 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior, 21. yüzyılda El Clasico'da gol atan en genç isim olma ünvanını da elde etti.

MESSİ 7 MAÇTIR BOŞ GEÇİYOR

Öte yandan Lionel Messi 43 kezle bu maçla Barcelona tarihinin en çok El Clasico'ya çıkan ismi oldu. Arjantinli yıldız ayrıca, üst üste 7. deplasman maçını da boş geçti ve 2007'den bu yana en kötü seriyi yaşamış oldu.

REAL MADRİD LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Real Madrid 56 puana yükseldi ve Barcelona'yı geçerek La Liga'da liderliğe yükseldi. Barcelona ise 55 puanda kalarak haftayı 2. sırada tamamladı.