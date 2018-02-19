Real Madrid Betis deplasmanında 5 attı

Real Betis'e konuk olan Real Madrid, maça iyi başladı. Mücadelenin 11. dakikasında Marco Asensio ile 1-0 öne geçen Madrid ekibi, ikinci golü bulmakta zorlandı.
Real Madrid'in durgunluğunu iyi değerlendiren ev sahibi, Aissa Mandi ile 33. dakikada skoru eşitledi.
37. dakikada Nacho Fernandez'in kendi kalesine attığı golle de Real Madrid bir anda geriye düştü. 2-1
İlk yarı ev sahibi Betis'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında adeta patlama yapan Madrid, tam 4 gol buldu.
Karşılaşmanın 50. dakikasında sergio Ramos ile eşitliği sağlayan Real Madrid, Marco Asensio ile 59. dakika tekrar öne geçti.
65. dakika sahneye çıkan Ronaldo, skoru 4-2 yaptı.
Real Betis 85. dakikada Sergio Leon ile 4-3 yaparak ümitlense de, perdeyi 90+2'de Benzama kapattı. 5-3