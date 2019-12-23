Real Madrid, Bilbao'ya takıldı

Real Madrid, Athletic karşısına Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius, Rodrygo 11'i ile çıktı.
Real Madrid teknik direktörü Zidane, Nacho, Bale ve Jovic'i de sonradan oyuna dahil etti ancak galibiyeti getirecek gol gelmedi.
Karşılaşma boyunca öne geçme fırsatları yakalayan Real Madrid, Bilbao kalecisi Unai Simon'u geçmeyi başaramadı ve 90 dakika 0- 0 sona erdi.
Real Madrid, bu beraberliğin ardından 37 puanla lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada kendine yer buldu. Bilbao ise 28 puanla 7. sırada kaldı