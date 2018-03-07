Real Madrid çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Real Madrid Fransa'dan turla çıktı. Evindeki ilk maçı 3-1 yenen Real Madrid, deplasmanda da kazanmayı başardı.
İki takımda ilk yarıda kontrolü elden bırakmazken, zaman zaman sahada gerginlikler yaşandı.
PSG ve Real Madrid ilk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendirmedi.
RONALDO'NUN 45 DAKİKASI TURU GETİRDİ
İkinci yarıda gol perdesini açan isim Ronaldo oldu. Mücadelenin 51. dakikasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ronaldo, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın genelinde iyi futbol sergileyen PSG, 71. dakikada Uruguaylı golüsü Cavani ile skoru eşitledi. Pastore'nin kafayla çektiği şut savunmadan sona Cavani'ye çarparak ağlara gitti.
Turu Real Madrid'e getiren gol Casemiro'dan geldi. Karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala Cristiano Ronaldo'nun pasını iyi değerlendiren Carlos Casemiro, skoru belirleyen golü attı. 2-1