Real Madrid deplasmanda kazandı

İspanya Ligi'nde Alaves ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mendizorrotza Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Sergio Ramos ve 69. dakikada Dani Carvajal kaydetti.
REAL MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Alaves'in tek golü 65. dakikada Lucas Perez'den (penaltı) geldi. Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu.
Alaves 18 puanda kaldı. İspanya Ligi'nde gelecek hafta Alaves, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'nun formasını giydiği Granada karşı karşıya gelecek. Real Madrid, Espanyol'u ağırlayacak.