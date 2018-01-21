Real Madrid, Deportivo'ya 7 attı

Zor günler geçiren Zidane'ın öğrencileri, maçtan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MADRİD 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 32. ve 88. dakikalarda Nacho, 42. ve 58. dakikalarda Bale, 68. dakikada Modric ile 78. ve 84. dakikalarda Ronaldo kaydetti. Deportivo'yu öne geçiren tek golü ise, 23. dakikada Adrian'dan geldi.

Ligde 3 maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 35 yaptı. Deportivo ise 16 puanla 18. sırada kaldı. La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaşacakken, Deportivo ise evinde Levante'yi konuk edecek.