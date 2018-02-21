Real Madrid, Emre Can için devreye girdi

Premier Lig takımlarından Liverpool ile başarılı bir form grafiği çizen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emre Can için İspanyol devi devrede.

REAL MADRİD DEVREDE

İtalyan ve İngiliz basınları, sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Juventus'a transfer olması beklenen Türk asıllı Alman yıldız için devreye Real Madrid'in girdiğini belirttiler.

SEZON SONU TEKLİF VAR

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Real Madrid'in sezon sonunda bonservisi elinde olacak Emre Can için teklif yapmaya hazırlandığı kaydedilirken genç yıldızın vereceği karar büyük merak konusu oldu.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 kez Liverpool forması giyerken 5 gol ve 4 asist kaydetti.